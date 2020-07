Tempi di promesse e di conferme da parte di Netflix, dopo aver ufficializzato Lucifer 5, e promesso proprio il lancio anche della sesta stagione nel 2021, ecco arrivare un’altra graditissima conferma, Vis a Vis: El Oasis sarà effettivamente disponibile in tempi brevissimi.

Vi siete appassionati alla serie originaria Vis a Vis – il prezzo del riscatto? allora dovete sapere che da tempo il produttore aveva in programma il lancio di uno spin-off, ideto sempre da Ivan Escobar e diretto da Sandra Gallego e Miguel Angel Vivas, nel quale continuare a raccontare la storia delle due protagoniste, Macarena e Zulema.

La serie sarà ambientata qualche anno dopo la scarcerazione da Cruz del Norte, le suddette ideeranno l’ultima rapina, con la promessa di ritirarsi completamente dalla vita criminale, il cui obiettivo ultimo è il furto di una tiara di diamanti in possesso di un narcotrafficante. Come potete benissimo immaginare, lo abbiamo visto anche con La Casa di Carta, tutto andrà esattamente al contrario di quanto effettivamente avranno programmato.

Vis a Vis: ufficiale la data di lancio

Non vogliamo dirvi altro, se non che gli episodi della prima stagione saranno esattamente 8, e verranno lanciati da Netflix il 31 luglio 2020. L’ipotesi più accreditata è che non vedranno un seguito, proprio perché viene considerato uno spin-off, e come tale scollegato dalla serie originaria, ma sono solamente indiscrezioni, niente di ufficialmente confermato o di particolarmente affidabile.

Netflix è davvero in vena di novità, tra Lucifer e The Witcher si prospetta un’estate roventissima per gli amanti delle serie televisive pronti a collegarsi al servizio di streaming preferito.