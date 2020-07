Come nei precedenti anni e nelle precedenti stagioni, anche nel recente passato non sono mancati i cambiamenti di prezzo per gli utenti di WindTre, di Vodafone ed anche TIM. Alcune rimodulazioni dei prezzi hanno impattato nel campo della telefonia fissa, mentre altre riguardano la telefonia mobile.

TIM, per gli utenti c’è da considerare questo costo fisso legato alle SIM

Se si ragiona sui provvedimenti presi da TIM, è bene fare un riferimento a questa modifica divenuta realtà dal mese di Febbraio. Il gestore italiano infatti ha deciso di cambiare i costi fissi per un’ampia platea di clienti. Tutti gli abbonati che utilizzano una scheda SIM senza per questo avere a disposizione una ricaricabile standard attiva dovranno ora pagare un costo fisso e mensile di 1,99 euro.

Come è possibile verificare ad un primo impatto, non tutti i clienti quindi dovranno confrontarsi con tale rimodulazione. Il prezzo imposto da TIM è valido solo ed esclusivamente per quegli abbonati che utilizzano il loro piano tariffario per i consumi di traffico tra chiamate, internet ed SMS. L’obiettivo attraverso tale cambiamento è presto detto: invogliare all’attivazione di una ricaricabile tutti i clienti che ne sono attualmente sprovvisti.

Oltre alla rimodulazione per le schede SIM, proprio dallo scorso mese di giugno vi è stata un’ulteriore modifica dei listini. Sempre TIM ha modificato i prezzi di due sue ricaricabili: Ten Go e SuperGiga 20. Nei giorni passato anche con nostri approfondimenti, abbiamo evidenziato come per le due ricaricabili sia ora previsto un costo extra mensile pari ad 1,50 euro.