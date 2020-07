Se ti capita spesso di desiderare un’era più semplice per i giochi multiplayer online, prima di Overwatch, o Fortnite, o di qualsiasi tipo di battle royale, Team Fortress 2 Classic potrebbe fare al caso tuo. Come spiegato da VG24 / 7, l’aggiornamento di Death and Taxes sulla mod classica è ora live, segnando l’uscita ufficiale di TF2 Classic.

Sebbene Valve continui a supportare e occasionalmente aggiorna Team Fortress 2 da oltre un decennio dopo il suo rilascio originale, molti giocatori ritengono che il gioco non rifletta la versione giocata negli anni successivi al rilascio.

Team Fortress 2 Classic Mod è disponibile al download gratuito

‘Team Fortress 2 Classic è una rivisitazione dell’era 2008-2009 dell’originale Team Fortress 2, che viene considerata’ l’era classica ‘, con caratteristiche vecchie che sono state scartate o nuovi contenuti come nuovi Armi e gamemodes ‘, spiega il sito web della mod. Nonostante sia un’impresa enorme, la mod TF2 Classic è interamente creata dai fan dal team Eminoma.

TF2 Classic è in circolazione dal 2015, anche se sono passati circa quattro anni senza aggiornamenti pubblici. La maggior parte del tempo che ha portato al grande nuovo aggiornamento Death and Taxes è stato dedicato alla correzione di alcune delle funzionalità di gioco scartate di TF2, nonché allo sviluppo da zero delle proprie modalità di gioco originali.

Puoi giocare ora alla nuova brillante versione di TF2 classic, incluse le nuove modalità di gioco VIP e Domination, nonché molte mappe nuove e vecchie. Team Fortress 2 Classic è disponibile per il download qui e non ha nessun costo. Sentiti libero di scaricarlo e darci un’occhiata.