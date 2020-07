La quarta stagione di Stranger Things sta facendo attendere i suoi spettatori in maniera costante. Ormai da mesi i fans più accaniti si stanno domandando quando la nuova stagione approderà in catalogo eppure Netflix sembra non voler rilasciare dichiarazioni in merito; solo nel mese di febbraio un teaser trailer aveva svelato le sorti dello sceriffo più amato di Hawkins: Jim Hopper, ma come sappiamo bene il resto della produzione ha conosciuto una pausa lunga ed importante dettata dalla pandemia e dal lockdown.

Stranger Things 4: la nuova stagione potrebbe arrivare solo il prossimo anno?

I mesi passati a casa si sono tramutati in ritardi senza eguali e che ora stanno costringendo i vari showrunner ad adeguarsi a nuove tabelle di marcia. Per quanto concerne Stranger Things, una possibile rivelazione effettuata da parte di un membro del cast preannuncerebbe ciò che gli utenti non volevano neanche immaginare.

L’interprete del simpatico Dustin ossia Gaten Matarazzo, si è lasciato scappare che non tornerà a vestire i panni dell’adolescente se non dopo avere compiuto diciotto anni. Tutto ciò farebbe intendere che i nuovi lavori per le riprese della quarta stagione potrebbero avere inizio solo a partire da metà settembre portando la serie TV ad essere pubblicata solo il prossimo anno.

Ovviamente queste sono mere speculazioni ma vista la mancanza di altre comunicazioni da parte di Netflix o da i Duffer Brothers potrebbe essere necessario non sottovalutare le dichiarazioni di Gaten. Per rimanere aggiornati sulle ultime serie TV di Netflix, invece, vi lasciamo questo articolo dedicato.