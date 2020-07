La Guardia di Finanza si scaglia già da tempo contro la piattaforma di vendita ed asta, eBay. Questa ha già chiuso alcuni canali per delle ragioni piuttosto gravi. Alcuni venditori approfittavano per vendere delle SIM telefoniche senza la richiesta di alcun documento di riconoscimento. Il vero problema di tale commercio, sta nel fatto che queste siano già state intestate a qualcun’altro e vendute in modo del tutto ignaro a nuovi utenti.

Peraltro tra questi potresti esserci anche tu che stai leggendo. Quasi sicuramente saprete che per poter acquistare una scheda SIM si ha bisogno di un documento (che sia carta d’identità o qualsiasi altro documento), altrimenti in sua assenza non la si potrebbe nemmeno intestare. Dunque se questa non viene richiesta, iniziate ad allarmarvi.

Per giunta si tratta di una procedura che va effettuata sia fisicamente in un Centro Store e sia telematicamente in un sito web di telefonia online.

SIM: la vendita illegale su eBay ai nuovi utenti di carte già intestate

L’acquisto di una carta senza la dovuta richiesta del documento di riconoscimento, risulta essere molto pericoloso. Non solo per per coloro che comprano, in quanto si ritroveranno nei guai senza nessuna colpa. Il rischio maggiore appartiene a tutti quegli individui a cui è intestata la scheda telefonica, in quanto l’acquirente malintenzionato potrebbe effettuare delle operazioni illegali.

Dunque, per evitare di finire in determinate situazioni spiacevoli, è sempre bene prestare attenzione al tipo di compera che si sta per fare. Se nel momento dell’acquisto vi accorgete che la scheda telefonica non ha avuto bisogno di alcun documento di riconoscimento, c’è qualcosa che non va!