Una nuova serie di app pubblicate nel Play Store riesce a rubare i dati Facebook sensibili accedendo indebitamente alle credenziali di accesso per nome utente, numero di telefono e password segreta. A svelare l’arcano sono stati i ricercatori della società di sicurezza francese Evina che hanno segnalato a Google la presenza di temibili malware assetati di dati personali.

Nello specifico i software infetti si sono installati all’interno dei telefoni delle vittime come servizi attivi in background in grado di leggere e conservare i risultati delle digitazioni fatte all’interno di una pagina fake. Tale costrutto ha palesato una finestra di login fasulla e da qui il furto delle info sensibili dei malcapitati incappati ora in una lista di 25 app sospette prontamente rimosse dal Play Protect dopo le recenti analisi di sicurezza.

I nostri dati, sorvegliati speciali degli hacker sviluppatori dell’elenco di app che segue, sono ora al sicuro dopo la rimozione delle app che hanno messo a repentaglio la nostra sicurezza. Vale comunque il consiglio di NON INSTALLARE i suddetti prodotti da altre fonti sconosciute. Ecco a voi il temibili elenco delle applicazioni da escludere dai nostri device.

App Android nel Play Store: queste devono essere rimosse o Facebook viene rubato