La piattaforma di contenuti in streaming Netflix è ovviamente nota per continuare a proporre nuovi contenuti e nuove stagioni di serie TV molto amate.

Secondo le ultime informazioni ricevute, sta per arrivare anche la tanto attesa nuova stagione di Peaky Blinders, oltre After Life e Sex Education. Scopriamo insieme le date.

Peaky Blinders, After Life e Sex Education stanno per ritornare su Netflix

Il catalogo del colosso americano dello streaming si sta per popolare di nuovi contenuti. Come ben saprete l’emergenza sanitaria ha “stoppato” le riprese di quasi tutte le serie TV, di conseguenza hanno tutte subito un ritardo nel lancio. Ma finalmente ci son buone nuove per quanto riguarda After Life e The Witcher, oltre a quelle nominate precedentemente.

Per quanto riguarda quest’ultima è attesissima da tutti gli utenti la terza stagione, ora in programma per il mese di aprile 2021. After Life invece potrebbe presto arrivare l’annuncio di una seconda stagione. Non meno importante la serie TV Peaky Blinders, serie TV britannica che racconta la storia della famiglia Shelby.

Per quanto riguarda quest’ultima si è detto che la produzione della sesta stagione è in programma ma non sono ben chiare le tempistiche che, secondo recenti indiscrezioni, potrebbero slittare a fine anno. Ad ogni modo i timori per uno shutdown della serie sono stati dissolti con le ultime dichiarazioni fatte dal colosso americano a fronte dei nuovi accordi e dei nuovi investimenti. Non ci resta, nel frattempo, che goderci le nuove proposte del mese di luglio 2020. Nel caso dovessimo avere delle date certe ve lo comunicheremo.