Dopo aver allestito la propria vetrina su Amazon, OPPO annuncia che, a partire dal mese di luglio, alcuni suoi smartphone potranno essere acquistati anche con Vodafone, consolidando la partnership con l’operatore rosso ed offrendo ai clienti di quest’ultimo la possibilità di godere delle più recenti ed innovative tecnologie che il mercato degli smartphone ha da offrire.

“Siamo fiduciosi che i nostri prodotti e le nostre tecnologie all’avanguardia permetteranno ai clienti Vodafone di cogliere nuove opportunità anche nell’ambito della tecnologia 5G” ha dichiarato Li Ming, CEO di OPPO Italia. “OPPO va così a consolidare un rapporto di lungo termine con Vodafone con l’obiettivo di offrire ai clienti il meglio della tecnologia, combinando smartphone innovativi con la migliore connettività”.

OPPO A72 ad un prezzo speciale per i nuovi e i già clienti Vodafone

Uno degli smartphone che sarà possibile acquistare con Vodafone è OPPO A72. Questo, in occasione della Vodafone Italian Summer, attività promozionale della durata di quattro settimane, potrà essere acquistato in contanti al prezzo speciale di 229,99 euro anziché 279,99 euro. L’offerta sarà valida tanto per i nuovi clienti quanto per i già clienti Vodafone.

Gli altri due smartphone che entreranno nel listino Vodafone nel corso dell’estate saranno OPPO Find X2 Pro al prezzo di 1199,99 euro, e OPPO Find X2 Lite al prezzo di 499,99 euro. Si tratta, rispettivamente, del fiore all’occhiello e della variante più economica della nuova famiglia di smartphone top-gamma di OPPO, dal comparto fotografico mozzafiato e con supporto alle Reti di quinta generazione. Intanto, gli smartphone OPPO possono essere acquistati su Amazon ai seguenti link: