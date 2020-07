Il monitor presente che equipaggia una configurazione è sicuramente una delle componenti più importanti presente, dal momento che nel caso di un PC da gaming esso ha il compito di fornire immagini in grado di restituire degli effetti visivi di altissimo livello, mentre nel caso di una postazione professionale, esso deve erogare immagini di qualità e calibrate alla perfezione.

MSI ha deciso di fornire una scelta in più proprio ai professionisti, presentando il suo nuovo MP241, un monitor pensato proprio per i professionisti che hanno bisogno di un ottimo monitor per lavorare.

Specifiche professionali

Il monitor in questione si articola in un pannello composto da materiali molto nobili e affidabili e con diagonale da 23,8 pollici IPS a risoluzione FullHD, con un angolo di visione pari a 178 gradi grazie appunto alla tecnologia IPS.

Il monitor in questione riesce a ottimizzare in modo costante la gamma dei colori e la luminosità, in modo da offrire delle immagini durante le sessioni di editing sempre perfette.

Il pannello offre poi delle tecnologie ad-hoc pensate proprio per chi ha bisogno di un monitor da lavoro, abbiamo infatti il software MSI Display Kit che consente di suddividere il desktop in aree da lavoro e di attivare la modalità salva vista durante le lunghe sessioni di uso del monitor.

Come se non bastasse, restando sempre in tema di tutela della vista, il pannello gode di una finitura frontale opaca che consente di azzerare i fastidiosi riflessi di luce provenienti frontalmente.

Per quanto riguarda invece la connettività, esso offre un ingresso HDMI 1.4 ed uno VGA.