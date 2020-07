Qualora di dovesse confermare anche in estate l’andamento degli ultimi mesi, la stagione in corso potrebbe essere particolarmente proficua per Iliad. La compagnia francese conferma la sua perenne crescita ed a breve supererà anche la quota dei sei milioni di clienti.

Iliad, i tre servizi a costo zero disponibili per tutti i nuovi clienti

La compagna commerciale dell’operatore continua a soffermarsi su due promozioni molto vantaggiose come Giga 50 e Giga 40. Le due tariffe, oltre a garantire prezzi da ribasso, mettono a disposizione degli abbonati soglie pressapoco illimitate. In aggiunta a questi già due ottimi argomenti, Iliad offre agli abbonati anche tre servizi molto vantaggiosi completamente a costo zero.

Di base, tutti gli utenti di Iliad potranno effettuare telefonate gratuite verso i paesi dell’estero. Ai clienti quindi sarà concessa la possibilità di comunicare con amici e parenti in ben sessanta nazioni del mondo senza alcun genere di spesa aggiuntiva rispetto ai costi previsti dal proprio piano principale.

Chi sceglie Iliad, inoltre, avrà anche la segreteria telefonica inclusa nel costo della ricaricabile. In maniera del tutto opposta a TIM o anche a Vodafone, l’operatore francese non prevede alcun genere di extra per l’ascolto dei messaggi audio in segreteria.

C’è da considerare, infine, che con l’attivazione di Giga 40 e Giga 50 si rinuncia a qualsiasi genere di piani tariffari. I bundle di Iliad sono semplici e molto chiari: ogni genere di consumo è già incluso con la propria ricaricabile principale. Ciò significa che, sempre a differenza di TIM, Vodafone e WindTre, non sono previsti costi aggiuntivi per gestione e mantenimento del piano tariffario.