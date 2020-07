Se GTA V può vantare il record di aver attraversato ben tre generazioni di console, tra le tante perle presenti in game, non va scordata la possibilità di inserire trucchi e codici. Il gioiello della Rockstar è infatti riuscito nell’impresa di continuare ad essere un gioco vivo e giocato per ben sette anni. La data di lancio di Grand Theft Auto V risale addirittura al 2013 stesso anno di lancio di The last of Us.

Il gioco è stato poi upgradato con il lancio della corrente generazione di console, che, grazie ad una predisposizione migliore alle funzioni online, ha reso il titolo praticamente immortale. Per avere una cifra della incredibile lunga vita di questo titolo basti pensare che la conferenza in cui, a sorpresa, è stata annunciata la Playstation 5 si è aperta proprio con l’annuncio del porting di GTA V anche per la nuova generazione.

GTA V: tutti i codici e come inserirli

Per inserire i codici dei trucchi su GTA V bisognerà utilizzare lo smartphone di uno dei tre protagonisti. Una volta attivato basterà inserire il codice numerico desiderato come se fosse un normale numero di telefono. Qui di seguito la lista completa dei codici.