Realizzare delle mappe concettuali potrebbe tornare molto utile quando si desidera organizzare e rappresentare al meglio le proprie idee. Che si tratti di un progetto universitario, di un’attività sulla quale hai scelto di investire o qualcosa che ti è stato commissionato, presentare una mappa concettuale può sicuramente essere d’aiuto per una esposizione chiara e visiva delle caratteristiche più importanti e dei passaggi chiave del progetto.

Il Web, da questo punto di vista, viene in nostro soccorso proponendoci molti strumenti di lavoro. Non tutti questi strumenti, però, sono gratuiti o comunque di facile utilizzo, e per alcuni utenti potrebbe essere complicato lavorare su di un software complesso, specie quando si ha poco tempo a disposizione per imparare ad utilizzare al meglio quel software ed a sfruttarne tutte le funzionalità. Se sei alla ricerca di un programma gratuito, completo e di facile utilizzo, sei nel posto giusto. Oggi, vorremmo parlarti di Edraw MindMaster, a nostro avviso uno dei migliori software per la creazione di mappe mentali.

Edraw MindMaster, infinite possibilità di personalizzazione per una mappa mentale con i fiocchi

Disponibile sia per PC (Windows, MacOS, Linux) che per smartphone e tablet, Edraw MindMaster permette di creare facilmente le proprie mappe mentali e di accedervi da un qualunque dispositivo, in qualsiasi momento. Questo programma mette a disposizione dell’utente diversi modelli e temi, che possono poi essere modificati a proprio piacimento per esprimere al meglio le proprie idee e dare un tocco di originalità in più alla mappa, che non guasta mai. E se i modelli non dovessero bastare, si può sempre prendere come punto di riferimento uno dei numerosi esempi integrati nel programma, anch’essi totalmente modificabili.

Gli strumenti a disposizione dell’utente per la personalizzazione e la creazione della propria mappa mentale sono davvero molti. E’ possibile, per esempio, stabilire il layout della mappa e dei collegamenti, modificare lo sfondo della pagina, scegliere il tema con dei set di colori prestabiliti o creare il proprio tema personale, modificare il carattere ed i colori dei collegamenti. E ancora, è possibile inserire clipart, simboli, link di collegamento a pagine e file esterni, formule, note e commenti.

Insomma, Edraw MindMaster offre tutti gli strumenti di cui si ha bisogno per creare velocemente e facilmente una mappa mentale, senza però rinunciare alla qualità del risultato. Anzi, originalità e professionalità sono garantiti con questo software. Ed è di gran lunga molto più di quanto altri software gratuiti offrono. C’è anche una simpatica modalità Brainstorming, molto utile se si lavora in gruppo ad un unico progetto, e dove ad ogni idea viene assegnato un determinato colore così da capire chi, effettivamente, ha generato quell’idea e come la si potrebbe sviluppare.

Edraw MindMaster è anche disponibile in una versione Pro a pagamento. Se si decide di acquistare la versione Pro, si avrà accesso ad una quantità maggiore di strumenti e modelli da utilizzare, nonché si sbloccherà la modalità Diagramma di Gannt. Chiariamo, comunque, che il software è perfettamente utilizzabile senza rinunce nella sua versione gratuita. E’ poi anche possibile creare velocemente una presentazione PowerPoint. Così facendo, sarai pronto per presentare il tuo progetto e sorprendere i tuoi colleghi, professori o clienti.

Infine, ma non meno importante, una volta pronto potrai condividere il tuo progetto sui social (Facebook, Twitter, Instagram ed Evernote), o su altri strumenti di lavoro, come Dropbox e Google Drive. Puoi anche convertirlo in un altro formato, come PDF, XLXS e DOC. Scarica adesso Edraw MindMaster sul tuo PC ed inizia a creare subito la tua mappa mentale.