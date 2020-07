La mente di un truffatore non è di certo ingenua e poco astuta. Tutt’altro. Ne da la conferma la frode in atto da mesi, la quale vede protagonisti i contatori modificati di tutta Italia. Questi sono cresciuti a dismisura per via dell’uso smodato di luci ed elettricità durante il periodo dettato dalla quarantena forzata. Difatti in molti per tirare la corda più a lungo si sono visti costretti a contraffare il proprio contatore con un semplice magnete.

Contatori modificati: nel 2020 non è più così difficile scoprirli

Ma agire nell’illegalità non è mai la soluzione migliore. Infatti negli ultimi tempi, i cittadini impegnati ad abbassare i costi per vie traverse sono stati scoperti e puniti con grosse sanzioni e ripercussioni penali non indifferenti. Le società erogatrici, ormai abituate all’arcano, si sono così allarmate notando il cambio di rotta che hanno allarmato le forze dell’ordine.

Pertanto è bene non utilizzare metodi illegali se non si vuole rischiare di ricevere somme ancor più elevate. Data l’eccessiva crisi causata soprattutto dall’emergenza Coronavirus, le società erogatrici hanno scelto di aiutare gli italiani in un modo piuttosto umano.

Esse hanno proposto l’aggiunta di sconti attraverso l’addebito diretto (servizio di riscossione che permette di effettuare, in forma automatica, dei pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza preimpostata, come ad esempio pagare le “bollette” per la fornitura di un’utenza) in conto corrente. Inoltre hanno dato la possibilità di ricevere ogni giorno un quantitativo di energia gratuita, che non peserà sui costi mensili. Per sapere di più in merito a ciò, correte qui!