A seguito dell’emergenza Coronavirus, l’Italia sta attraversando un periodo dal punto di vista finanziario non certamente roseo, infatti il governo sta passando al vaglio numerose iniziative e manovre da intraprendere per poter far ripartire la macchina produttiva del paese e dare ai cittadini un periodo di respiro fiscale in modo da farli riprendere dal periodo di lockdown.

Una proposta che ho riscosso un certo clamore è stata quella legata al condono fiscale, la quale ha acceso gli animi di molti sostenitori e perfino quello dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha espresso il proprio favore in quanto ritiene questa manovra come una pratica snellente le varie azioni di riscossione oltre che un modo per riavvicinare contribuenti e stato.

Ovviamente il condono fiscale non andrebbe ad annullare in toto le cartelle esattoriali investendo quindi ogni debitore, ma solo alcune classi, ovvero quei debitori che per alcuni motivi non possono più onorare il proprio debito, ad esempio contribuenti deceduti o aziende finite in fallimento.

Conte non è d’accordo

Nonostante il forte consenso riscontrato in governo, il Premier Conte ha espresso il proprio disaccordo con questo tipo di operazione, sottolineando che questo tipo di procedure vanno attuate con forte cautela, dal momento che una manovra di questo genere andrebbe a creare un precedente non indifferente nella storia della nostro paese.

In più il premier ha sottolineato che agire in questa maniera consentirebbe si il ritorno di grossi capitali in Italia, ma andrebbe a porre un velo di ignoranza su come quegli stessi capitali sono stati accumulati, un’azione di certo fuori dai normali schemi della legalità.

Con tutta probabilità quindi il condono fiscale non arriverà, dal momento che andrebbe a creare una serie di situazioni sgradevoli per lo Stato, i modi di aiutare la nostra economia sono tanti ma vanno finemente valutati.