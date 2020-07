Solo oggi da Carrefour è attivo uno dei migliori volantini che abbiate mai visto, una campagna promozionale che può far sognare i consumatori italiani con prezzi incredibilmente bassi e convenienti.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, possono essere completati esclusivamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o da altre parti. I singoli prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, tutti sono in versione completamente sbrandizzata.

Non perdetevi le offerte Amazon e gli ultimi spettacolari codici sconto gratis, tutti disponibili sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Carrefour: tante offerte per aiutare gli utenti a risparmiare

Il volantino Carrefour non osa particolarmente con i prodotti in promozione, di conseguenza ci troviamo di fronte ad una campagna che riserva la possibilità di accesso a smartphone in vendita a non più di 300 euro. Il marchio preferito sembra essere Samsung, del quale troviamo in promozione Galaxy A40, Galaxy A51 e Galaxy A10, rispettivamente a 179, 299 e 129 euro.

Volendo invece virare verso altri brand, da non trascurare nemmeno la presenza di Xiaomi Redmi 8A, economicissimo terminale da soli 109 euro, per finire con l’ancora più low cost Alcatel 1B, disponibile all’acquisto a 69,90 euro.

La buona campagna promozionale, se considerate che stiamo parlando di un supermercato, viene completata con la presenza di elettrodomestici e televisori dai prezzi incredibilmente ridotti. Il volantino Carrefour è questo e moltissimo altro ancora, la validità è fissata solamente a oggi, 6 luglio 2020, consigliamo quindi una rapida decisione onde evitare spiacevoli inconvenienze o impossibilità di acquisto per scarsità di scorte.