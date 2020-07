Amazon annuncia importanti novità e con l’evento del Prime Day sono in arrivo spettacolari promozioni per i suoi clienti. Il colosso dell’e-commerce ha stabilito il più grande evento di shopping online seppur slittandolo dall’estate all’autunno. Così l’Amazon Prime Day arriverà il 5 ottobre anticipando di qualche settimana il black friday. L’internet company si è trovata costretta a posticipare l’evento a causa della crisi sanitaria che ha attraversato l’intero pianeta e che ancora oggi miete vittime.

Del resto a causa della chiusura forzata delle fabbriche in Cina all’inizio del 2020, anche la disponibilità dei prodotti è venuta meno e affrontare un evento commerciale di questa portata non sarebbe stato possibile. Nel frattempo le richieste di acquisto on line si moltiplicano ed Amazon ha deputato ottobre come il mese giusto per una corretta dispo stock.

Con l’autunno arrivano tantissime promozioni targate Amazon.

Il 5 ottobre resta una data papabile per il Prime Day ma non possiamo considerarla definitiva. Del resto il ciclone pandemico non pare arrestarsi ed in Paesi come gli Stati Uniti si sta registrando un aumento preoccupante dei contagi. Tuttavia, a prescindere da questa ipotetica data, l’autunno sarà comunque un periodo ricco di promozioni che vede Amazon protagonista indiscussa dello shopping online.

Tantissimi saranno gli sconti previsti sui prodotti hi tech e dunque questo potrebbe essere il momento giusto per acquistare una PS4 o una Xbox One. Inoltre se l’evento del Prime Day dovesse essere confermato, anticiperebbe di poco il Black Friday. Ciò significherebbe che nel giro di poche settimana si rincorrerebbero una serie di promozioni incredibili ed imperdibili.