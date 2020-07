Con l’estate arriveranno importanti novità tra le fila di WindTre. Il nuovo gestore di telefonia vuole accrescere ancora di più il suo già numeroso bacino di utenti e soprattutto vuole sfidare Iliad che continua ad ottenere un grande seguito di pubblico grazie alle sue iniziative low cost. La strategia di WindTre è quindi molto aggressiva, specie per quanto concerne le iniziative ricaricabili.

WindTre, la nuova grande offerta sino a 100 Giga per chi si abbona

Come nelle precedenti settimane, il provider cerca di privilegiare quegli utenti che effettuano la portabilità del loro numero. La migliore promozione del momento per l’operatore è senza ombra di dubbio WindTre Star+. I clienti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, più 200 SMS da inviare a chiunque e ben 100 Giga per navigare senza limiti su internet. Il prezzo dell’offerta è di 7,99 euro ogni mese.

Se paragonata direttamente con la Giga 50 di Iliad, questa tariffa di WindTre presenta un upgrade per quanto concerne i consumi, al netto di un medesimo prezzo da pagare. Inoltre, altro fattore da non tralasciare è che per un tempo limitato ed in alcuni store selezionati la promozione non comporta costi di attivazione.

La WindTre Star+ si configura come una vera e propria ricaricabile winback. Ciò significa che per attivare la promozione sarà necessario effettuare la portabilità del proprio numero da altro operatore in uno dei punti vendita del provider. Come sempre, per completare l’operazione saranno necessari dai due ai tre giorni lavorativi.