WhatsApp: il ritorno a pagamento a luglio, messaggio inquietante

Uno degli aspetti che non è possibile attualmente mettere in dubbio è l’utilità di WhatsApp. Questa nota applicazione di messaggistica istantanea è diventata ancora più funzionale per gli utenti soprattutto durante il periodo di emergenza. Essendo tutti rinchiusi in casa gli utenti non avevano modo di vedere i propri affetti personali, ma con questa grande piattaforma hanno potuto ovviare in più modi.

Oltre ai messaggi è stato possibile anche chiamare e videochiamare le persone semplicemente con la propria rete cellulare, la quale ovviamente è in riferimento alla propria tariffa personale. Tutti infatti sanno che WhatsApp è infatti un’applicazione gratuita al 100%, da diversi anni a questa parte. Inizialmente bisognava pagare ogni anno 0,89 € per avere i servigi della piattaforma, la quale però adesso come hai detto è gratis. Qualcuno però avrebbe parlato di un nuovo messaggio che starebbe girando all’interno della chat. Questo avrebbe diffuso il panico tra gli utenti.

WhatsApp, il ritorno a pagamento sembra ormai dato per fatto: ecco messaggio truffaldino

Le ultime ore sono state molto concitate per quanto riguarda WhatsApp, visto che un nuovo messaggio avrebbe diffuse il panico tra il pubblico. Sono infatti diverse le persone ad aver segnalato un messaggio che parlerebbe di un ritorno a pagamento alla fine del mese di luglio.

Ovviamente precisiamo che non c’è nulla di vero in tutto ciò, visto che lo scopo del messaggio quello di spaventare le persone. Magari a idearlo sarà stato qualche buontempone o magari qualcuno della concorrenza che punta a far scappare via le persone da WhatsApp.