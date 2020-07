La nota piattaforma di messaggistica WhatsApp come ben sappiamo ci consente di restare in contatto con i nostri affetti o comunque con le persone a noi più care in modo da mantenere sempre un legame anche in questo 2020 caratterizzato dal distanziamento sociale imposto dalla pandemia di Coronavirus che ha attanagliato la nostra penisola.

Quale miglior modo allora di iniziare la giornata se non con il buongiorno giusto allora, eccovi di seguito una lista delle migliori immagini di buongiorno da mandare ai vostri affetti, semplici, divertenti e sopratutto immediate.

Per usarle vi basterà semplicemente scegliere la più adatta secondo voi e con una piccola pressione prolungata scaricarla, una volta fatto sarà poi semplice inviarla direttamente tramite WhatsApp.

Ecco le immagini

Cosa c’è di più simpatico e semplice del condividere una divertente immagine di buongiorno su WhatsApp con un nostro caro amico ?

Come potete ben vedere si tratta di semplici immagini con una carica umoristica per far iniziare la giornata in modo divertente, ma se preferite qualcosa di ancora più nutrito, non dimenticate che WhatsApp offre la possibilità di inviare GIF animate direttamente in app.

Infatti all’interno della tastiera presente in chat potrete selezionare la voce GIF per poi cliccare sul tasto cerca, digitando le keywords “Buongiorno” o “Good Morning” vi appariranno numerose GIF con lo stesso tema delle immagini che avete appena visto.

Si tratta di una soluzione simpatica ma allo stesso tempo divertente, che aspettate ? Correte a mandare il vostro buongiorno personalizzato e simpatico ad un vostro amico o affetto.