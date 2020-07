Vodafone è molto spesso imprevedibile, poiché è una delle poche aziende in grado di innovare continuamente fornendo agli utenti tantissime alternative, anche low cost, tra cui poter scegliere per cercare di risparmiare e di godere di grandi contenuti.

Happy Black è il programma di fidelizzazione pensato dall’operatore in red, tramite il quale il cliente (quindi è attivabile solo se siete clienti Vodafone) ha la possibilità di accedere ad una lunga serie di servizi e di sconti esclusivi, dietro il pagamento di un canone fisso di 1,99 euro al mese (addebitato in automatico sul credito residuo della SIM).

Vodafone Happy Black: tante novità per gli iscritti

Con il rinnovamento del catalogo estivo, ecco arrivare importanti novità, tra le quali spicca sicuramente lo sconto incredibile applicato su Amazon Prime.

Gli iscritti, infatti, potranno accedere gratuitamente al servizio Prime per 180 giorni dalla data di attivazione, risparmiando circa 24 euro. La fruizione della promozione, è importante ricordarlo, è legata tuttavia al mantenimento della Vodafone Happy Black; in altre parole, il consumatore non potrà attivare Amazon Prime e poi disdire il programma di fidelizzazione, in quanto si disattiverebbe tutto nello stesso momento.

Per accedere alla Vodafone Happy Black non sono necessari requisiti particolari, basterà infatti essere cliente dell’operatore telefonico in red e possedere una SIM ricaricabile attualmente attiva. Il costo fisso, come indicato in precedenza, corrisponde esattamente a 1,99 euro al mese, in promozione ultimamente il primo rinnovo gratuito per coloro che si avvicineranno al servizio.

Maggiori informazioni sono disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’operatore telefonico, Amazon Prime è incluso per tutto il periodo estivo.