Unieuro è straordinaria, le offerte del volantino appaiono essere davvero immense e dallo spessore grandissimo, nonché fortemente consigliate per gli utenti che vogliono avvicinarsi all’acquisto di nuovi device di tecnologia generale.

La sorpresa arriva direttamente dal sito ufficiale, infatti i consumatori si ritrovano a poter acquistare ai prezzi che andremo ad elencarvi, senza dover necessariamente pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, a patto che comunque si superino i 49 euro di spesa (viceversa è richiesto un piccolo contributo).

Volantino Unieuro: occasione speciale per risparmiare

A differenza di quanto siamo solitamente abituati, in questo caso il volantino Unieuro si differenzia per la sua capacità di svariare su varie categorie merceologiche, senza focalizzarsi interamente sugli smartphone.

L’utente può infatti decidere di acquistare un Samsung Galaxy S20 a soli 699 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre, se considerate che a tutti gli effetti parliamo di una versione completamente sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi.

Stesso discorso per quanto riguarda i wearable e le action camere, in questo caso infatti ci troviamo dinnanzi un ottimo Huawei Watch GT, lo smartwatch da consigliare a tutti per le sue incredibili prestazioni al prezzo finale di soli 99,90 euro, affiancato dalla datata GoPro Hero 7 Black, la precedente versione di una delle action camere più apprezzate al mondo, oggi ancora disponibile a 249 euro.

Per maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale corrente, raccomandiamo caldamente di prendere visione delle pagine indicate sul sito ufficiale dell’azienda.