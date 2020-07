A Trony va effettivamente riconosciuto il merito di essere in grado, periodicamente, di lanciare ottime campagne promozionali tramite le quali è possibile risparmiare molto, anche senza dover minimamente rinunciare alla qualità del prodotto.

Con l’attuale “Prendi 3 Paghi 2”, infatti, il consumatore si ritrova a poter scegliere praticamente ciò che vuole dal catalogo aziendale, ottenendo in cambio uno sconto del 100%, tutto a patto che venga seguito un iter specifico. La validità della campagna è fissata in ogni punto vendita sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari.

Volantino Trony: ecco l’iter da seguire per risparmiare

Per risparmiare con il volantino Trony, l’utente prima di tutto deve provvedere all’acquisto di un grande elettrodomestico/televisore da 399 euro, oppure di un piccolo elettrodomestico con una spesa finale superiore ai 69 euro.

Superato lo step può ora optare per due soluzioni differenti: da un lato uno sconto del 50%, dall’altro addirittura del 100%. La proposta più “economica” richiede l’acquisto di un secondo prodotto (in aggiunta al suddetto), in cassa verrà riconosciuta una riduzione del 50% sul meno caro; in caso contrario è possibile aggiungere due dispositivi, ricevendo nel contempo uno sconto del 100% sul valore finale del meno caro fra tutti.

Il volantino Trony può essere applicato a qualsiasi prodotto disponibile nel catalogo aziendale, senza limitazioni particolari o categorie merceologiche non coinvolte. Gli acquisti possono essere effettuati solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale o altrove sul territorio italiano, con le limitazioni indicate in fase d’apertura dell’articolo.