L’operatore Tim sta attualmente proponendo degli sconti molto convenienti sull’acquisto di alcuni modem ai clienti che decidono di attivare alcune offerte internet, come per esempio le SuperGiga.

I clienti che attivano determinate offerte internet possono infatti decidere di acquistare contestualmente anche un modem a prezzo scontato rispetto al prezzo di listino, in un’unica soluzione. Scopriamo insieme i dettagli.

Tim sconta il modem ad alcuni utenti

Iniziamo con le offerte che permettono di accedere allo sconto in questione, che sono le SuperGiga 20 e SuperGiga 50, entrambe offrono il Raddoppio Giga rispettivamente 40 e 100 Giga al mese. Per lo sconto modem è valida anche l’offerta Video Card promo 3 mesi, che offre la possibilità di vedere film e serie TV in alcune popolari App di streaming video senza consumare i Giga dell’offerta al prezzo di 5.99 euro al mese per 3 mesi.

Dal quarto mese il costo passa invece a 9.99 euro al mese. La visualizzazione dei video è consentita ad una qualità SD. Si può acquistare un modem scontato anche contestualmente all’attivazione della Video Card 3 mesi free dedicata esclusivamente alle nuove attivazioni TIM Young. Le altre offerte che permettono di accedere allo sconto sono le Tim International 30 GB Plus e 30 GB D e le Internet 100 GB per 6 mesi e 200 GB per 1 anno.

Nel dettaglio della scontistica offerta, con l’attivazione di SuperGiga 20, SuperGiga 50, Internet 100 GB per 6 mesi e Internet 200 GB per un anno, Video Card promo 3 mesi e VideoCard 3 mesi free è possibile ottenere uno sconto per l’acquisto contestuale di uno dei modem tra quelli proposti. La promozione che permette l’acquisto scontato di un modem TIM con una delle offerte sopra riportate è valida fino al 30 Agosto 2020, salvo eventuali proroghe. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.