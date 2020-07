In questi giorni d’estate, dopo Vodafone e dopo WindTre, arriva un cambio delle tariffe anche in casa TIM. Se durante la primavera, il provider italiano non aveva offerto spunti di tal genere per i suoi abbonati, proprio a partire da questi giorni per alcuni clienti sono previsti importanti modifiche per costi e soglie di consumo.

TIM, nuovi costi e nuovi consumi per queste due offerte ricaricabili

A Giugno, i cambiamenti per le offerte di TIM riguardano le promozioni Ten Go e la SuperGiga 20. L’operazione commerciale del gestore è molto semplice: accorpare di fatto queste due promozioni e garantire nuove soglie di consumo e nuovi prezzi per gli abbonati.

A disposizione degli utenti ci sarà ora traffico senza limiti sia per le telefonate che per gli SMS o la navigazione internet. Il costo previsto per il pagamento mensile del piano si attesta sui 23,99 euro. A differenza delle precedenti mensilità, quindi, è previsto un aumento di prezzo pari ad 1,50 euro.

La rimodulazione di TIM è divenuta effettiva a partire dallo scorso 25 Giugno. Seguendo quelle che sono le direttive standard in questi casi, gli utenti non potranno più beneficiare della disattivazione dell’offerta e della rete senza il pagamento delle cosiddette penali.

Oltre a questo cambiamento di prezzi che coinvolge comunque una cifra relativa di abbonati, una platea più ampia di clienti sta ora familiarizzando con un ulteriore modifica dei prezzi. Tutti i possessori di schede SIM, su cui non è associata alcuna ricaricabile, sono chiamati al pagamento di un costo fisso mensile pari ad 1,99 euro.