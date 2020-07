E’ sempre più difficile evitare le truffe telefoniche soprattutto perché gli esperti della tecnologia/truffatori riescono a sviluppare dei metodi innovativi con i quali riescono ad ingannare facilmente le loro vittime come ad esempio la Ping Call. Si tratta di una nuova truffa telefonica che consiste in una semplice chiamata di pochi secondi con lo scopo di far richiamare le vittime non appena trovano la chiamata persa.

Per fortuna è possibile evitare questa truffa prestando più attenzione e controllando il luogo di provenienza della chiamata, come suggerisce il servizio mandato in onda dal programma televisivo Le Iene.

Truffe telefoniche: la Ping Call svuota il credito di tantissime vittime, attenzione a questi numeri

Il programma televisivo Le Iene è il primo a scoprire l’esistenza di questa nuova truffa telefonica e manda in onda un servizio molto interessante proprio per avvisare tutti i consumatori di prestare più attenzione perché in alcuni casi potrebbe essere una truffa piuttosto pericolosa. Ad effettuare queste chiamate sono dei computer programmati appositamente e in tantissimi richiamano per scoprire il motivo della chiamata, ma purtroppo è l’ennesimo metodo per svuotare l’intero ammontare del conto corrente perché le vittime richiamano dei numeri a valore aggiunto.

Si tratta di una truffa pericolosa soprattutto per coloro che hanno collegata una carta di credito o di debito alla scheda telefonica perché questo giochetto gli potrebbe costare lo svuotamento totale del saldo sulla carta. E’ molto importante prestare attenzione e in caso di chiamata proveniente dalla Gran Bretagna, Tunisia o Francia è consigliato non rispondere e non richiamare.