Riuscire a seguire le novità dal mondo è diventato difficile per colpa delle fake news. La disinformazione ci porta spesso fuori strada e fa perdere credibilità alle fonti. Ma esistono due servizi gratuiti in cui non si lascia spazio alla disinformazione online. L’attualità viene difesa a spada tratta da Google che propone strumenti indispensabili per rimanere sempre aggiornati sui fatti della politica, della sanità, degli affari ed anche della tecnologia. Scopriamo insieme di cosa abbiamo bisogno.

Novità verificate grazie a Google News e Google Trend

Google News non avrebbe neanche bisogno di presentazioni. Tanto importante che alcuni produttori di smartphone hanno pensato di integrare l’app nativamente a bordo dei propri sistemi. Si tratta dell’hub informativo per eccellenza. Una sorta di edicola digitale che fa da vetrina ai nostri personali interessi sui vari argomenti. Il feed delle novità si popola con contenuti aggiornati e di pubblico interesse. Si può impostare il filtro Paese per ricevere le notizie più importanti a seconda del luogo.

Una bacheca divenuta indispensabile contro le notizie false che abbracciano il web. Dalla Cronaca alla Scienza non passa giorno che gli utenti non sfruttino due funzionalità indispensabili:

NewsCast: garantisce la ricezione di aggiornamenti in base agli argomenti preferiti da qualsiasi testata online

NewsStand: consente, invece, di ottenere notizie da fonti verificate ed autorevoli arginando del tutto il rischio di incappare nelle bufale

Google Trend, invece, è più settoriale. Mostra le tendenze e le statistiche di ricerca per un dato argomento, una parola chiave o un settore informativo di appartenenza. Una utility indispensabile in chiave marketing che tante aziende e privati usano per seguire gli argomenti topici del periodo.