MediaWorld abbassa tutti i prezzi dei propri prodotti con la campagna promozionale tramite la quale gli utenti possono ricevere offerte davvero invitanti, con possibilità di fruirne sia online che nei punti vendita.

Caratteristica comune di tutte le offerte di casa MediaWorld è proprio la possibilità di accedervi sia online che in negozio, però essendo costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (solo per acquisti sul sito). In parallelo scoviamo la classica presenza del cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, il pagamento rateizzato che aiuterà il consumatore che spenderà più di 199 euro, a poter versare il dovuto in rate fisse senza interessi.

Volantino MediaWorld: i Mega Sconti sono i migliori

Il top di gamma da prendere assolutamente in considerazione non rientra tra gli smartphone con sistema operativo Android, ma sfora nel mondo iOS fermandosi sull’Apple iPhone 11. Lo possiamo considerare a tutti gli effetti un best buy assoluto, ancora richiestissimo dall’utenza, sebbene sia in vendita a circa 800 euro.

Tra le altre occasioni da non mancare annoveriamo comunque Samsung Galaxy A71, Galaxy A20e, Galaxy A71 e similari, tutti raggiungibili con un esborso non superiore ai 300 euro.

Il volantino MediaWorld è davvero ricco di occasioni, ma bisogna affrettare la scelta, poiché risulta essere in scadenza nella giornata odierna, avete pochissimo tempo a disposizione per completare l’acquisto, sia nei punti vendita (quindi fino alla chiusura) che sul sito ufficiale (fino alla mezzanotte).