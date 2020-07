Riuscire a seguire il mondo degli smartphone è diventato davvero difficile. Ogni anno ne vengono realizzati centinaia di esemplari dai costruttori di tutto il mondo. Dietro la maschera della modernità si cela però il gusto del vintage che accomuna una serie di appassionati da vecchi modelli. Tornano in vita nel contesto del collezionismo che vede una presa in carico di interesse per soluzioni iconiche come iPhone 2G di Apple. Il minuscolo dispositivo, insieme ad altri che vedremo più avanti, assume un valore davvero assurdo. Ecco i modelli più ricercati.

Smartphone e telefoni d’altri tempi: frugando in un cassettino si scopre una fortuna

Molte persone si sono immerse nella ricerca degli smartphone vintage o comunque dei telefoni che hanno fatto la storia della tecnologia. Si fruga compulsivamente all’interno dei cassettini delle scrivanie alla ricerca di soluzioni come iPhone 2G che anche nel 2020 valgono 1000 euro.

Del medesimo valore di partenza sono i più vetusti Mobira Senator e Motorola DynaTac 8000 che hanno rispettivamente segnato la fine e l’inizio di una nuova era della telefonia. Il primo era stato concepito come primo fulgido esempio di telefono mobile. Non lo si poteva chiamare proprio così visto il suo peso di 3 Kg che non lo rendeva sicuramente portable-friendly. Una cornetta agganciata ad un grosso ammasso di valvole e circuiti che pochi anni dopo ha lasciato il posto al gioiellino di Motorola. Quest ultimo pesava “soltanto 1 Kg” ed è stato designato a ruolo di primo telefonino della storia. Ne vennero prodotte soltanto 300.000 unità, il che lo rende davvero unico ed introvabile.

Per entrambe le soluzioni precedenti il prezzo di partenza si aggira sul migliaio di euro ma qualche giro sui forum nazionali e si comprende come si possa giocare davvero tanto sul loro prezzo arrivando a racimolare diverse migliaia di euro. L’importante, in ogni caso, è che seppur non funzionanti i device siano stati conservati con rigore senza particolari segni di usura.