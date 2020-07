Iliad anche nel corso di questa estate reciterà una parte da assoluta protagonista nel campo della telefonia italiana. Il gestore, che a breve potrà contare su una platea di oltre sei milioni di clienti, vuole consolidare sempre di più quello che oramai è un successo a dir poco appurato.

Iliad, le migliori iniziative con minuti e 40 Giga a costi ancora più bassi

La promozione principale di Iliad anche in estate presumibilmente sarà la Giga 50. La tariffa ad un costo fisso di 7,99 euro mette a disposizione di tutti i suoi clienti minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, a cui si aggiungono 50 Giga per la connessione. Oltre alla convenienza di Giga 50, però, i nuovi clienti avranno accesso anche a due ulteriori offerte low cost.

La prima iniziativa da sottolineare è la Giga 40. Gli utenti, attraverso questa promozione, riceveranno telefonate ed SMS illimitati con 40 Giga per la navigazione internet. Novità assoluta degli ultimi mesi è infine la presenza di 4 Giga per la connessione roaming in UE. Il prezzo da pagare ogni trenta giorni per questa iniziativa si attesta sui 6,99 euro.

Allo stesso tempo molto vantaggiosa, anche se per un pubblico con esigenze diverse, è l’iniziativa solo Voce. Attraverso questa promozione, al costo di 4,99 euro ogni trenta giorni, i clienti potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Sia per la promozione Giga 40 sia per questa ricaricabile Voce, è previsto un costo di attivazione e di dotazione della SIM pari a 10 euro.