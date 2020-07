Il treno dei sogni potrebbe presto diventare realtà in quella che si manifesterebbe come la migliore delle innovazioni apportate in campo ferroviario. Elon Musk non ha dubbi in merito al suo Hyperloop e così sembra fare anche per la prima commissione che ha analizzato lo studio di fattibilità ed ha approvato il progetto. Direttamente dall’Ohio potrebbe, dunque, partire la prima linea ferroviaria a lievitazione magnetica, la quale non solo permetterebbe di effettuare spostamenti rapidi e mai testati prima di ora, ma anche produrre energia ed avanzare un metodo di collegamento a duplice scopo: scopriamo in che senso.

Hyperloop rimane ancora un’idea sebbene presto potrebbe tramutarsi in realtà

Nonostante il sì ricevuto dalla commissione, il treno futuristico rimane ancora un’idea a cui Elon Musk sta lavorando senza tregua. Capace di garantire un duplice scopo, questo progetto non solo svolgerebbe la sua missione principale ossia garantire lo spostamento di persone in maniera veloce ed ottimale, ma rispondere anche ad una seconda necessità: quella di progredire verso mezzi di trasporto sostenibili e non arrecanti problemi all’ecosistema.

Esaminando il progetto di Hyperloop, infatti, può essere subito intesa la motivazione di quanto detto sopra: i vagoni del treno sono stati studiati per essere vere e proprie centrali elettriche capaci di produrre energia attraverso i pannelli solari di cui sono rivestiti e freni a recupero d’energia. Il tutto, però, non termina qui in quanto anche il sistema vactrain (ossia il vuoto d’aria che permetterebbe di fare lievitare il mezzo nel suo tunnel) consentirebbe non solo di recuperare l’energia impiegata per la circolazione di Hyperloop ma persino produrne con un eccesso del 30%.