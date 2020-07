Euronics rinnova le proprie offerte tornando a differenziarle di socio in socio, il volantino attuale, dal nome “La Tecnologia è servita“, risulta essere disponibile a tutti gli effetti solo ed esclusivamente per gli utenti che si recheranno personalmente presso i negozi di proprietà di Euronics Dimo.

Compreso fino in fondo il limite legato al suddetto, la campagna promozionale riparte proponendo la possibilità di accedere ad un buonissimo finanziamento senza interessi, quindi a Tasso Zero. L’utente potrà quindi godere di un prestito da restituire in comode rate fisse addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Volantino Euronics: risparmiare è sempre più facile

Gli smartphone effettivamente in promozione appaiono essere moltissimi e differenti tra loro, nonché comunque legati ad ogni fascia del mercato della telefonia mobile. Partendo dall’alto incrociamo per primi i vari Samsung Galaxy S20, acquistabile con un esborso finale di 799 euro, scendendo poi verso un LG Velvet da 649 euro (proprio recentemente commercializzato dall’azienda), ed assestarsi sull’ultimo best buy assoluto di casa Xiaomi, il Mi 10 Lite.

Questi è decisamente consigliato per gli utenti che desiderano il massimo con il minimo sforzo, poichè infatti promette ottime prestazioni, compatibilità con il 5G annessa, a soli 399 euro. Ricercando qualcosa di ancora più economico, non dimenticatevi nemmeno di Xiaomi Redmi Note 9S, Huawei P Smart 2019, Huawei P40 Lite o Oppo Reno 2Z.

Ogni altra informazione in merito al volantino Euronics discusso direttamente nel nostro articolo, la potete scovare subito tra le pagine che trovare elencate qui sotto.