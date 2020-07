In cosa consiste il condono fiscale? Cerchiamo di capire un po’ meglio come funziona la cancellazione dei debiti fino a 1000 euro, stabilita nel 2019 in seguito alla legge di bilancio. Nel decreto fiscale, è stata inserita una norma che stabilisce la possibilità di annullare delle cartelle che riguardano alcuni bolli auto non pagati e alcune multe stradali. Questo vuol dire che tutte le cartelle notificate dal 2000 al 2010, sotto ai 1000 euro, prevedono uno stralcio per tutti i contribuenti che si trovano in difficoltà. Questa decisione è stata presa durante governo Conte.

Condono fiscale, come funziona e cosa accadrà in questo caso

Condono cartelle o anche sanatoria fiscale cartelle è il modo in cui questo processo viene chiamato. Fa parte della Pace fiscale decretata dal governo Conte e prevede alcuni punti importanti:

Rottamazione ter 2019 . Vuol dire che il contribuente potrà pagare il suo debito senza interessi e sanzioni, nell’arco di 5 anni e a rate, 18 per la precisione. In questo guarda oltretutto, l’aggio passa dal 4,5% al 2%.

. Vuol dire che il contribuente potrà pagare il suo debito senza interessi e sanzioni, nell’arco di 5 anni e a rate, 18 per la precisione. In questo guarda oltretutto, l’aggio passa dal 4,5% al 2%. Lo stralcio delle cartelle bollo auto fino ai 1000 euro , che include la cancellazione del debito da parte dello Stato.

, che include la cancellazione del debito da parte dello Stato. Definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione e a titolo di risorse proprie Unione Europea, pace fiscale che riguarda liti pendenti e definizione agevolata di atti del procedimento di accertamento e dei processi verbali di constatazione.

Per ottenere il condono non servono domande di nessun genere da presentare. Gli agenti della riscossione, possono cancellare personalmente tutti i vari debiti relativi a quel periodo. Se siete curiosi di avere qualche notizia in più su come funziona il condono, tutto quello che dovete fare e cliccare a questo link.