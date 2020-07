Comet ha in serbo per gli utenti italiani una sorpresa a dir poco speciale, tutti infatti si ritrovano a poter accedere ad una campagna promozionale ricchissima di prezzi bassi e di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire per risparmiare il più possibile.

Gli acquisti, come sempre più spesso accade parlando di Comet, possono essere completati sia online che nei punti vendita in Italia. La più grande limitazione legata all’acquisto sul sito, corrisponde esattamente alla necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, condizione obbligatoria dalla quale non si può sfuggire in nessun modo (acquistando da casa, ovviamente).

Volantino Comet: l’occasione che tutti stavamo aspettando

Il volantino Comet non sembra volersi limitare a raggiungere il cuore degli utenti pronti a spendere cifre non troppo folli, lanciando difatti riduzioni su Oppo Reno 2, Reno 2Z, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020 o Motorola E6 Play, riuscendo nel contempo a proporre offerte notevoli anche su veri e propri top di gamma.

L’occhio cade subito sul Samsung Galaxy S20, un best by assoluto e punta di diamante dell’azienda sudcoreana, oggi effettivamente acquistabile con un esborso finale di 799 euro circa.

Ancora più in alto si arriva con lo Huawei P40 Pro, il cameraphone per eccellenza, lo smartphone da 1049 euro, ma con alle spalle prestazioni fotografiche praticamente ineguagliabili. Il volantino Comet ovviamente non si ferma esclusivamente ai suddetti prodotti, ma riesce ad espandere le proprie conoscenze anche verso categorie merceologiche completamente differenti. Per maggiori dettagli in merito potete affidarvi alle pagine sul sito.