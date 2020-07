Il bollo auto ed il canone Rai sono due tasse molto discusse, nonché quasi odiate dalla popolazione italiana, perché ritenute inutili e superflue, in un mondo in cui siamo effettivamente fin troppo tassati. Data questa considerazione e filosofia di pensiero, ha fatto sicuramente scalpore la notizia circolata in rete che parlava della possibile abolizione delle imposte a partire dal 2020.

E’ balzata direttamente in testa alle classifiche di visualizzazione in pochissimo tempo, inducendo nella popolazione un moto di speranza per un’azione del governo finalmente volta a tutelare il contribuente. Peccato però che, in altrettanti pochi giorni, è stata diramata una nota ufficiale in cui si dichiarava apertamente trattarsi di una fake news; in altre parole di una notizia falsa lasciata trapelare da utenti il cui unico scopo era di quello di indirizzare il traffico internet verso determinate pagine, per la visualizzazione di banner pubblicitari.

Bollo auto e canone Rai: la fake news è servita

Tutto questo insegna che molte volte ciò che leggiamo in rete è ben lontano dalla realtà, dobbiamo assolutamente verificare le fonti e prestare particolare attenzione, onde evitare situazioni similari, in cui effettivamente diffondiamo o crediamo ad una notizia che poi si rivela essere completamente fittizia e falsificata.

Il bollo auto ed il canone Rai saranno ancora da pagare nel 2020, come tutti gli anni precedenti, senza particolari differenze o variazioni rispetto al passato. Le fake news possono fare davvero “molto male”, il consiglio è di prestare sempre attenzione a ciò che si legge in rete, siate sempre diffidenti.