Android: 6 app a pagamento sono gratuite solo oggi 5 luglio

Quando gli utenti parlano di Android non possono fare a meno di parlare anche della versatilità della piattaforma. Il robottino verde è diventato famoso proprio per le tante possibilità che offre al pubblico, contrariamente a quanto visto in altri sistemi operativi. In questo momento i record sono tutti dalla parte del noto robottino verde, il quale infatti ha superato quota 2 miliardi di utenti nel mondo.

Basti infatti pensare che anche Windows di Microsoft è passato in secondo piano, precisando che in questo caso si tratta di un sistema operativo desktop e non mobile come nel caso di Android. Sono tanti gli utenti che hanno scelto di migrare verso il sistema operativo di Google, il quale sta migliorando ancora con le sue ultime versioni. Una delle grandi risorse che il pubblico può avere a disposizione è poi il Play Store, all’interno del quale è possibile trovare qualsiasi tipo di contenuto. Spesso poi ci sono anche delle offerte che bisogna prendere al volo, visto che alcuni titoli diventano gratis invece che a pagamento.

Android, solo per oggi ci sono delle applicazioni e dei giochi a pagamento gratis

La lista qui sotto evidenzia alcuni titoli del Play Store che solo per questa giornata saranno gratuiti invece che a pagamento. Fate presto a scaricarli per non restare a mani vuote direttamente dai nostri link.