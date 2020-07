Ci sono importanti ed interessanti novità per tutti i clienti di WindTre. La compagnia attiva in Italia dallo scorso mese di marzo ha già presentato agli utenti una serie di promozioni molto convenienti per quanto concerne soglie di consumo e costi mensili. Per quest’estate, il provider garantisce una ricaricabile (in duplice versione) per il pubblico dei suoi abbonati più giovani.

WindTre, la nuova doppia veste della ricaricabile Young

Tutti i clienti con meno di 30 anni potranno a breve attivare le nuove offerte WindTre Young. Il gestore ha aggiornato il bundle per questa promozione, che sino al prossimo 26 Luglio, sarà disponibile in una doppia veste.

La prima offerte prevede come soglie di consumo chiamate ed SMS illimitati per tutti gli abbonati con l’aggiunta di 80 Giga per navigare sotto rete 4G. Agli abbonati sarà chiesto un costo mensile di 9,99 euro per i primi tre mesi. A partire dal quarto mese, invece, il costo diventa di 11,99 euro.

Questi prezzi e queste soglie di consumo sono garantiti a tutti i clienti che sceglieranno di attivare l’offerta con la formula di pagamento Easy Pay, cioè con addebito automatico su carta di credito o conto corrente. In più, come ulteriore extra saranno previsti anche Giga illimitati a costo zero sempre per i primi tre mesi.

La seconda versione dell’offerta è quella che prevede il pagamento su credito residuo. In questo caso, le soglie di consumo prevedono sempre minuti ed SMS illimitati ma con 40 Giga per la connessione internet. Anche i costi sono confermati: 9,99 euro per i primi tre mesi ed 11,99 euro per quelli successivi. Disponibili inoltre, sempre per i primi novanta giorni, 100 Giga extra a costo zero