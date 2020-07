Il volantino Trony abbassa tutti i prezzi di vendita di ogni singolo prodotto attualmente disponibile in commercio, in questo modo il cliente si potrà ritrovare a spendere poco o niente per l’acquisto di un nuovo dispositivo, a patto che comunque abbia seguito un iter ben specifico.

A differenza di quanto ci ha abituati in passato, in questo caso il volantino Trony risulta essere effettivamente disponibile su tutto il territorio nazionale, senza però offrire la possibilità di acquistare i prodotti sul sito ufficiale aziendale (in quanto attiva una campagna promozionale differente). Interessante è comunque la scelta di integrare il Tasso Zero, occasione per accedere a prodotti estremamente costosi, senza doversi preoccupare di dover pagare tutto subito.

Per i codici sconto Amazon e le offerte migliori del periodo, approfittate subito del nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: occasione ghiottissima per risparmiare

Il volantino Trony nasconde un’occasione davvero ghiottissima per risparmiare, infatti l’utente può ricevere uno sconto del 100% sull’acquisto di un prodotto. Per ottenerlo deve prima optare per uno scelta tra un grande elettrodomestico/televisore da almeno 399 euro, oppure un piccolo elettrodomestico il cui costo è superiore ai 69 euro.

Superato lo step iniziale, poi ci si ritrova dinnanzi ad un bivio; da una parte la possibilità di acquistare altri 2 prodotti e godere di uno sconto del 100% sul meno caro fra i tre. Dall’altro, invece, l’aggiunta di un secondo modello, con sconto finale del 50% sul meno caro.

In entrambi i casi non sono poste limitazioni particolari alle tipologie di prodotti o quant’altro, solo a quelli inerenti al primo step.