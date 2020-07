Unieuro continua a sorprendere con una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, rappresenta a tutti gli effetti la soluzione perfetta per riuscire a spendere poco, godendo nel contempo di prodotti dalla qualità elevata.

Tutti i prezzi elencati nel nostro articolo, come è da prassi parlando di Unieuro, possono essere fruiti sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Acquistando sul sito si andrà in contro alla spedizione gratuita, a patto che si siano spesi almeno 49 euro, in caso contrario sarà necessario pagare una piccola cifra per richiedere la consegna al domicilio.

Volantino Unieuro: i prezzi sono davvero invitanti

Il volantino Unieuro promette prezzi davvero invitanti per gli utenti che vogliono comunque avvicinarsi alla tecnologia, a partire dal settore degli smartphone, fortemente rappresentato dal Samsung Galaxy S20, must have assoluto oggi al prezzo finale di soli 699 euro (in versione ovviamente no brand).

Gli altri due prodotti che vi vogliamo segnalare non sono proprio recentissimi, sono Huawei Watch GT e GoPro Hero7 Black, ma restano di qualità decisamente elevata, proprio perché ancora in grado di garantire prestazioni dall’altissimo spessore.

I prezzi finali corrispondono esattamente a 99,90 euro per lo smartwatch di casa Huawei, per finire poi con i 249 euro necessari per l’acquisto della action camera.

Il volantino Unieuro è davvero molto di più di quanto abbiamo potuto vedere nel nostro articolo, l’unica cosa da fare ora è aprire il sito ufficiale per prendere visione di ogni singola riduzione di prezzo.