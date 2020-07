Nel corso della stagione primaverile vi abbiamo parlato di alcuni cambiamenti in essere per tutti i clienti di TIM. Il gestore italiano, anche se non con la stessa frequenza delle precedenti annate, ha previsto delle rimodulazioni contrattuali per tutti i suoi clienti. Un esempio su tutti, per gli utenti che utilizzano una scheda SIM senza ricaricabile attiva è ora previsto un extra mensile da pagare pari a 1,99 euro.

TIM, per chi non ricarica in tempo è previsto un piccolo costo aggiuntivo

Un’altra novità che riguarda sempre i clienti di TIM è data dalla nuova modalità “Sempre Connesso”. Attraverso questo servizio, una volta scaduta la propria ricaricabile, in caso di mancato credito residuo, i clienti potranno beneficiare di consumi illimitati per telefonate, SMS ed internet. I consumi illimitati avranno la durata di un giorno e prevedono un costo extra di 0,90 centesimi.

Al trascorrere della prima giornata, sempre in caso di mancata ricarica, ci sarà un’ulteriore rinnovo per le soglie illimitate. Anche in questa circostanza il costo extra da pagare sarà di ulteriori 0,90 centesimi. Il prezzo massimo accumulabile per il servizio Sempre Connesso è di 1,80 euro. Come ovvio, i costi in debito saranno poi scalati agli utenti alla prima ricarica utile.

La modalità Sempre Connesso è ora presente di default su tutti i profili che effettuano pagamenti attraverso il credito residuo. Il servizio non scatta solo nella circostanza in cui gli utenti effettuano una ricarica del credito prima della scadenza della promozione. Da logica, il servizio Sempre Connesso non interessa tutti coloro con attiva la Ricarica Automatica.