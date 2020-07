Sta per concludersi una delle serie più amate dagli spettatori Netflix italiani, e non soltanto per orgoglio nazionale. Suburra, grazie all’interessante intreccio che si snoda fra il potere della Chiesa e la malavita organizzata, è riuscita a farsi riconfermare dal colosso americano dello streaming per la terza ed ultima stagione, convincendo ampiamente anche il pubblico internazionale.

E al momento nessun dettaglio è trapelato sugli sviluppi della trama, infatti qualsiasi discrezione stata severamente per fare in modo che i fan arrivino alla messa in onda senza alcuna preparazione, e possano lasciarsi travolgere da questo attesissimo finale.

C’è di buono che nonostante l’emergenza coronavirus, le riprese di Suburra termineranno a breve. Inizialmente si pensava fossero addirittura state concluse prima del Lockdown, visto che in autunno si cercavano comparse, ma in base a quanto appreso negli ultimi giorni servirebbe ancora almeno una settimana di riprese prima di chiudere sul set.

Questo potrebbe determinare uno slittamento, rispetto a quanto inizialmente preventivato, dell’arrivo di questa terza e ultima stagione nel catalogo Netflix.

Riverdale e Élite, i fan attendono con ansia notizie sulle due serie

In questo momento di restart delle attività sui vari set cinematografici, appare chiaro chiedere informazioni per tutti gli show che erano in programma in questo periodo o che quantomeno avrebbero dovuto far ripartire le riprese delle nuove stagioni.

È il caso di Élite, riconfermata per la quarta stagione a fine maggio, di cui sono note alcune new entry nelle figure degli attori Carla Diaz, Manu Rios, Martina Cariddi, Diego Martín.

Contemporaneamente, è stato reso noto che la nuova stagione di Riverdale ha appena cominciato le riprese, il 1º luglio, a Vancouver: ciò significa che potremmo veder tornare la serie in onda già a gennaio 2021.