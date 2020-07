Di recente, a causa dell’emergenza Covid-19, milioni di persone in tutto il mono sono state costrette a restare per giorni e giorni nelle proprie abitazioni. Come potevamo facilmente immaginare, quindi, piattaforme come Netflix, YouTube, Twitch eecc. hanno registrato un boom degli ascolti che, nel caso di Netflix, ha costretto il colosso Americano a ridurre la qualità dello streaming per non saturare la banda.

Ciononostante, però, il boom degli ascolti recentemente registrato, ha permesso a molteplici titoli targati Netflix di ottenere ancor più successo. Fra i titoli maggiormente apprezzati negli ultimi mesi, quindi, troviamo in particolare Stranger Things, Tredici e You. Scopriamo di seguito tutte le ultime novità a riguardo.