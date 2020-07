Attraverso lo smartphone ci si può incappare in molteplici truffe e furti (come dimostrano molti articoli di Tecnoandroid). Quella di cui parleremo oggi ha a che fare con i numeri di telefono e vede protagonisti milioni di utenti in possesso di un dispositivo e poca fortuna. I malfattori agirebbero attraverso i nostri codici di sicurezza (precedentemente derubati attraverso uno spostamento delle notifiche in entrata dello smartphone interessato) appropriandosi così di ogni informazione della vittima presa di mira.

La tecnica di furto scelta dai ladri del web prende il nome di Port Out Scam e secondo la quale il cyber criminale realizza una sorta di portabilità di numero dalla nostra SIM alla sua. Tale attacco informatico è meglio conosciuto come dirottamento della SIM, in quanto sposta il numero di telefono dalla scheda della vittima a quella del malfattore.

Smartphone: in che modo il truffatore riesce a rubare i dati della vittima?

Entrando nel dettaglio, il malfattore riesce a prelevare alcune delle nostre info quali il codice fiscale, la nostra residenza ma anche il numero di carta d’identità per poi contattare il nostro operatore telefonico fingendosi noi, per richiedere uno spostamento di numero da una SIM ad un’altra. A questo punto il gioco è fatto. Il ladro ha il pieno controllo su ogni chiamata in entrata, SMS o qualsiasi informazione inviata sullo smartphone del malintenzionato anziché sul nostro.

Come si può prevenire il furto? Con questi trucchetti è semplice. Innanzitutto bisogna contattare il nostro gestore e decidere un codice di sicurezza che ci riconosca quando facciamo delle operazioni sul nostro numero (solitamente le password sono di 4 o 8 cifre). In tal modo risulterà più difficile per i ladri del web giungere all’obiettivo. In generale è sempre bene proteggere ogni nostro profilo Internet con password difficili e aggiornate spesso.