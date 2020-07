Alcune SIM Italia fanno i numeri grazie… ai numeri. A scoprire un nuovo tipo di mercato strategico è il programma TV de “Le Iene”, nonostante numerosi forum siano intervenuti per anni sull’argomento. Si discute a proposito dei cosiddetti Top Number e Gold Number, gioia e delizia per le categoria di appartenenza al mondo di venditori e collezionisti.

Si parla di numeri speciali che senza colpo ferire continuano a valere addirittura milioni di euro. Abbiamo approfondito la questione guadagno nel corso di una nostra intervista diretta con uno dei massimi appassionati. Ciò che ne è emerso è davvero esilarante. Ecco come scoprire quanto può valere il tuo numero personale.

SIM: ecco quelle che possono fare i numeri in termini di EURO

Prefissi ripetuti e numeri che difficilmente si dimenticano possono valere una autentica fortuna in denaro. Il facile guadagno che ne scaturisce spine molti ad una attenta operazione di ricerca. L’introito maturata da una recente asta che ha visto impegnati TIM, Wind, Tre e Vodafone è indice di un nuovo trend di vendita che sta spopolando in tutta la penisola.

Il ricavato, in questo caso, è andato all’Istituto Nazionale per la lotta ai Tumori. Ma nel nostro contesto si scopre che sceicchi, calciatori ed aziende note sono disposte a pagare cifre a sei zeri per un solo numero. Nel frattempo, ecco il risultato dell’asta a porte chiuse.

339 YYXXXXX – TIM ha devoluto 2’210 euro con questo numero.

con questo numero. 33Y XXXXXXX – TIM ha devoluto 8’600 euro con questo numero.

con questo numero. 342 XXXXXYY – Vodafone è riuscita a donare 1’920 euro con la vendita di questo numero.

con la vendita di questo numero. 320 XYZYZYZ – Wind è riuscita a donare 856 euro con la vendita del numero.

con la vendita del numero. 393 XY9XXY9 – 3 Italia ha donato 343 euro.

I cosiddetti numeri facili sono particolarmente ricercati e possiamo essere noi a fare il prezzo. Provare per credere. Usa gruppi di discussione come Forum per mettere alla prova il valore della tua SIM.