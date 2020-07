Il reddito di cittadinanza consiste in una sorta di social card con la quale si possono acquistare beni e servizi e pagare le bollette, il mutuo o l’affitto: il suo importo varia da un minimo di 40 euro al mese a un massimo dirteddito 1.536 euro. Chi bara sulle condizioni per il diritto al sussidio con false dichiarazioni rischia sino a 6 anni di carcere.

Reddito di Cittadinanza, ecco tutte le novità

Non è possibile, per i beneficiari del sussidio, stare in casa a poltrire: le attività da svolgere obbligatoriamente per il proprio comune e le attività di formazione, riqualificazione e ricerca attiva del lavoro non ne danno il tempo. Sono questi i punti fermi previsti dal decreto sul reddito di cittadinanza in merito al nuovo sussidio, che è recentemente stato convertito in legge.

Ad oggi, il sussidio è riconosciuto a due fasce di destinatari: agli over 67 (o alle famiglie con soli over 67 e disabili gravi), spetta la pensione minima di cittadinanza, che consiste in un’integrazione indiretta per chi percepisce redditi o pensioni sotto la soglia di povertà, mentre a tutti coloro che si trovano sotto la soglia di povertà ed in età lavorativa spetta il reddito di cittadinanza vero e proprio. Ai cittadini in età lavorativa, in cambio del sussidio mensile di 780 euro (valore riferito a un nucleo familiare in affitto, con un solo componente), si richiede però la ricerca assidua di un’occupazione.

Ai cittadini in età lavorativa, in cambio del sussidio mensile di 780 euro (valore riferito a un nucleo familiare in affitto, con un solo componente), si richiede però la ricerca assidua di un’occupazione, la frequenza di corsi di formazione e orientamento e di 8 ore di lavoro a favore del proprio Comune di residenza.