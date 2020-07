L’anno 2020 non è iniziato certo nel migliore dei modi. Come ben sappiamo, infatti, è scoppiata la pandemia dovuta al Coronavirus e questo ha avuto non poche conseguenze anche gravi a livello mondiali. Nonostante questo, sembra che quest’anno ci riservi ancora delle brutte sorprese, almeno stando alle profezie di Nostradamus.

Ecco cosa accadrà nel 2020 secondo Nostradamus

Nel 1555 uno dei più importanti scrittori di profezie, ovvero Nostradamus (conosciuto anche con il nome di Michel de Notredam) pubblicò il suo primo libro in cui erano presenti numerose profezie. Come è stato possibile notare nel corso di questi anni, molte di queste profezie si sono rivelate stranamente veritiere (la rivoluzione francese, l’ascesa di Hitler, l’attacco dell’11 settembre, ecc) anche se non vi è nessuna base scientifica.

In questo libro sono presenti numerose informazioni riguardanti anche l’anno in cui stiamo attualmente vivendo, cioè il 2020. Vediamo dunque le presunte profezie di Nostradamus previste per quest’anno.