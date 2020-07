L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di riproporre, dal 1° al 5 Luglio 2020, l’opzione tariffaria denominata Creami WOW Weekend 30 GB. Vi ricordo che l’offerta è sottoscrivibile da tutti i nuovi clienti con o senza contestuale portabilità del numero.

Può essere attivata online e i clienti che decidono di sottoscriverla devono far fronte al costo della SIM di 20 euro con 10 euro di traffico telefonico incluso. La spedizione al domicilio indicato è gratuita.

PosteMobile ripropone la Creami WOW Weekend 30 GB

L’opzione tariffaria comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati a 4.99 euro al mese. I nuovi clienti hanno avuto la possibilità di attivarla dal 24 al 28 Giugno 2020. Adesso PosteMobile ha voluto optare per la riconferma. L’offerta non è attivabile per i già clienti.

Ci teniamo a specificare che sottoscrivendo l’offerta si attiverà il piano tariffario ricaricabile Creami neXt 1 al costo scontato di 4.99 euro al mese e con l’aggiunta di 25 Giga aggiuntivi invece dei classici 5 inclusi, che porta il totale a 30 Giga a 4.99 euro al mese. PosteMobile informa che l’erogazione del traffico dati aggiuntivo appena descritto, già dal secondo mese, avverrà contestualmente al rinnovo.

Nel caso in cui il cliente dovesse terminare il quantitativo di traffico dati per la navigazione prima del rinnovo mensile, potrà continuare a usufruire di internet alla tariffa extrasoglia di 50,41 centesimi di euro per singolo Megabyte consumato. Vi ricordo che con Creami Wow Weekend 30 GB sono inclusi pure i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori informazioni.