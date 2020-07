Pokémon Go è uno dei giochi più amati in tutto il mondo e negli ultimi periodi è anche quello più scaricato. Il videogame attira ogni giorno gli utenti soprattutto grazie ai suoi continui aggiornamenti introdotti principalmente per introdurre novità e funzioni in modo da renderlo un videogame innovativo e poco monotono.

I players hanno recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento con delle fantastiche novità e nuove sfide da affrontare con meravigliose ricompense da riscattare, ma purtroppo Niantics Labs annuncia delle brutte notizie. A quanto pare Pokémon Go disponibile attualmente per tutti i dispositivi Android e Apple diventerà obsoleto per alcuni modelli, ma eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Pokémon Go delude numerosi utenti con una cattiva notizia: ecco di cosa si tratta

Purtroppo non è la prima volta che gli utenti sentono parlare di un’applicazione obsoleta per alcuni modelli e anche Pokémon Go sembra annunciare questa brutta notizia ai suoi utenti. A comunicarlo sono gli sviluppatori dell’applicazione anche se per il momento non si conosce ancora la data precisa.

Per quanto riguarda gli smartphone che non saranno più capaci a supportare l’applicazione saranno i seguenti: Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 3, J2 e J3, Sony Xperia X2 e Sony X3, Nexus 6, OnePlus One, Lg Fortune, HTC One (M8), Motorola Moto G (prima generazione)

I più fortunati, invece, sono gli utenti con uno smartphone targato Apple perché a quanto pare l’applicazione potrà essere supportata da qualsiasi modello. Non resta che aspettare ulteriori comunicazioni per scoprire quando i modelli sopra citato diventeranno obsoleti per l’applicazione di Pokémon Go.