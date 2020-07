Possiamo ormai dire con certezza, che il 2020 non sia proprio partito alla grande. L’emergenza Covid-19 ha letteralmente colpito tutti, mettendo in ginocchio l’intera economia del Paese e anche del resto del mondo. Questo discorso è valso anche per il mondo della telefonia, che ha intrapreso una massiccia operazione di rimodulazione delle proprie offerte per mobile e fisso.

Fatta eccezione per i clienti Iliad che, di fatto, non vedranno applicata nessuna rimodulazione, come stabiliscono i suoi contratti, tutti gli altri utenti potrebbero andare presto incontro ad alcune importanti variazioni ed aumenti dei prezzi delle proprie tariffe. Ecco tutte le informazioni che abbiamo sulla questione operatori telefonici.

Aumenti e rimodulazioni degli operatori telefonici: ecco cosa cambia nel 2020

Tanto per cominciare, parliamo di TIM. È probabilmente il più importante operatore telefonico italiano, e ha deciso di aumentare il costo di alcune tariffe di 1,99 euro al mese. I clienti che accetteranno, potranno scegliere uno fra i seguenti regali: 20Gb di traffico 4G o anche minuti illimitati per sempre.

Vodafone, invece, ha una situazione un po’ diversa da quella di Tim. Ha infatti diffuso un comunicato stampa in cui dichiara che il piano Internet Unlimited + subirà un aumento di ben 2,99 euro al mese. In seguito ha spiegato che questa rimodulazione è necessaria per poter continuare ad investire sulla rete ed offrire i migliori servizi possibili.

Ad ogni modo, tutti coloro che non desiderano accettare tali rimodulazioni, non hanno nulla da temere, poichè, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, è possibile recedere dal contratto stipulato senza dover pagare nessuna mora di recesso.