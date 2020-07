Tra i canoni mensili che ogni italiano è obbligato a corrispondere, sicuramente quelli legati a luce e gas sono i più onerosi oltre che i più malvolentieri pagati, questo dal momento che spesso gli importi delle due bollette sono troppo elevati e ritenuti ingiusti da parte degli utenti.

Nulla di trascendentale sia chiaro, è norma che il debitore trovi la cifra dovuta elevata, ciò nonostante in molti si ingegnano per trovare metodi di risparmio efficienti, alle volte poco legale, famosa è ad esempio la truffa del magnete che faceva scorrere più lentamente il contatore.

Ecco alcuni consigli per abbassare sensibilmente i costi

Ovviamente l’unico vero metodo funzionante per abbassare le proprie bollette si basa sull’attenzione, infatti gran parte delle bollette monstre sono frutto di un uso sconsiderato delle utenze dominato principalmente dalla disattenzione.

Come primo consiglio quindi vi proponiamo l’idea di sostituire le vostre lampadine con quelle basate su tecnologia LED e di classe A++, le quali vi obbligheranno si ad un piccolo investimento iniziale, ma in seguito vi ripagheranno con un consumo decisamente inferiore.

Un altro consiglio che vi diamo e ovviamente legato all’uso dei dispositivi elettrici o a gas, sottolineando appunto di utilizzarli solo quando realmente necessari e di spegnerli non appena finito, come ad esempio l’acqua calda, da usare solo se indispensabile sopratutto in questo periodo estivo.

Ovviamente restando in tema estate, non possiamo non citare il raffreddamento dell’aria in casa, in particolare condizionatori e ventilatori, che andrebbero usati solo nelle ore davvero di punta o comunque solo davvero necessari.

Con questi semplici trucchi basati sempre e solo sull’attenzione vedrete come gli importi dovuti alle varie aziende di luce e gas caleranno sensibilmente dandovi finalmente un po’ di respiro.