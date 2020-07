Alcuni giochi sono diventati dei veri e propri must-have seguiti da miliardi di fan in tutto il mondo. Titoli come Resident Evil (scopri le novità del Capitolo 8 in arrivo) o GTA (Grand Theft Auto) ci accompagnano da anni.

Proprio come in una serie TV su Netflix le vicende dei personaggi ci appassionano e non possiamo fare a meno di addentrarci nelle loro storie. Per Rockstar Games il rilascio della sesta stagione criminale prevista su PC e console sembra più vicino che mai dopo gli ultimi leak che sembrano provenire da fonte accreditata. Gli utenti attendono con trepidazione il rilascio nel canale pubblico dopo il successo riscontrato nella passata stagione. Ecco in quale momento potremmo vedere il gioco negli scaffali digitali dello store di Rockstar.

GTA 6: fonte attendibile svela la data di arrivo del nuovo titolo, pronto a sfidare avversari ed autorità?

Molte persone hanno lucidato i proprio joystick e pulito le proprie tastiere alla notizia che lo sviluppatore possa essere pronto al rollout del nuovo Grand Theft Auto 6. L’emergenza sanitaria sembra aver frenato il processo di sviluppo che manca ormai degli ultimi dettagli. PlayStation, XBox ma anche Personal Computer aspettano la pubblicazione dei requisiti minimi e delle caratteristiche proprie del gioco mentre la maggior parte degli appassionati suggeriscono Marzo 2021 come possibile data di pubblicazione.

Difficile stimare con certezza una data precisa. Tanti sono i rumor ma nessuna la notizia ufficiale, visto che la società incaricata di creare il gioco non si è ancora sbottonata più di tanto in merito alle novità in arrivo. Seguiremo da vicino le opere di sviluppo informandovi al più presto sulle news in arrivo.